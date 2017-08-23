Три белоруса пробились во второй круг квалификации US Open

Новости Беларуси. Вера Лапко стала третьим представителем Беларуси, преодолевшим первый раунд квалификации US Open. Белоруска обыграла чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель. Результат этой встречи – 6:3, 3:6, 6:3.
Это первая победа Веры Лапко на кортах взрослого Открытого Чемпионата США.
На старте мужской квалификации белорусские теннисисты встречаются с представителями Аргентины. Егор Герасимов уверенно обыграл Федерико Кория (6:3, 6:4). Владимир Игнатик был сильнее Максимо Гонсалеса - 6:4, 2:6, 6:0.
Илья Ивашко через несколько часов сыграет с Факундо Багнисом.
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Вера Лапко: Юниорский теннис отличается от профессионального, в первую очередь, психологией.
Напомним, Виктория Азаренко пропускает US Open по семейным обстоятельствам (подробности).