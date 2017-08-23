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Три белоруса пробились во второй круг квалификации US Open

23 августа 2017 19:17
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Новости Беларуси. Вера Лапко стала третьим представителем Беларуси, преодолевшим первый раунд квалификации US Open. Белоруска обыграла чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель. Результат этой встречи – 6:3, 3:6, 6:3.

Это первая победа Веры Лапко на кортах взрослого Открытого Чемпионата США. 

Три белоруса пробились во второй круг квалификации US Open-1

На старте мужской квалификации белорусские теннисисты встречаются с представителями Аргентины. Егор Герасимов уверенно обыграл Федерико Кория (6:3, 6:4). Владимир Игнатик был сильнее Максимо Гонсалеса - 6:4, 2:6, 6:0.

Илья Ивашко через несколько часов сыграет с Факундо Багнисом.

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Вера Лапко: Юниорский теннис отличается от профессионального, в первую очередь, психологией.

Напомним, Виктория Азаренко пропускает US Open по семейным обстоятельствам (подробности).

# Теннис # Фотофакт # Вера Лапко # Илья Ивашко # Егор Герасимов

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