Спортивные секции для детей в Минске – как выбрать и когда записываться: «Большой город»

Новости Беларуси. Чем ближе сентябрь, тем чаще в «Большом городе» говорят о детях. Что их ждёт в новом учебном году, о подготовке к школе и их свободном времени. В том числе, о занятиях спортом. Совсем скоро начнется запись в секции и спортшколы. Какую выбрать и стоит ли поторопиться? Всем ли видам спорта обучают в Минске? Сколько за это надо (и надо ли) платить? Об этом рассказал первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.

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