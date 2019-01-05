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«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

05 января 2019 12:52
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Новости Беларуси. Всё ближе к разрешению главной интриги. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента Беларуси проходят сейчас в «Чижовка-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За игрой следит и съемочная группа СТВ.

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-1

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-3

Ярослав Писаренко, СТВ:
В мачте за выход в полуфинал играют сборные России и Словакии. По итогу первого период счет 3:1 в пользу россиян. Это единственная команда, кроме сборной Беларуси, кто побеждал на Рождественском турнире.

Параллельно проходит матч между сборными Китая и Балкан. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

Игрок сборной Китая дал предматчевый комментарий.

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-6

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-8

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-10

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-12

Дональд-Линкольн Янг, игрок команды Китая:
Я был очень удивлен такой поддержкой. Вчера нас долго не отпускали с арены наши китайские фанаты. Слышал, что это ученики местной школы искусств. Нам было очень приятно получить столько слов поддержки, столько улыбок. Мы сделали кучу селфи.

Мне никогда не доводилось играть в такой атмосфере. Мы здесь, как настоящие звезды.

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-15

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея-17

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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