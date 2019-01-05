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Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко и её тренера с победой на турнире в Шэньчжэне

05 января 2019 11:25
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Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января в решающем поединке она обыграла американку Элисон Риск.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко и её тренера с победой на турнире в Шэньчжэне-1

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко и её тренера с победой на турнире в Шэньчжэне-3

Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.

С победой Арину Соболенко и ее тренера Дмитрия Турсунова поздравил Президент Беларуси.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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