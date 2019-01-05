Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко и её тренера с победой на турнире в Шэньчжэне

Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января в решающем поединке она обыграла американку Элисон Риск.
Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января в решающем поединке она обыграла американку Элисон Риск.
Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.
С победой Арину Соболенко и ее тренера Дмитрия Турсунова поздравил Президент Беларуси.
Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open