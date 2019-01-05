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«Сейчас я в идеальном состоянии»: Марадона был госпитализирован с желудочным кровотечением

05 января 2019 09:23
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Новости Аргентины. Знаменитый аргентинец Диего Марадона во время плановой проверки здоровья был ненадолго оставлен в больнице из-за желудочного кровотечения.  

Как сообщает Telam, Марадона пошёл на медосмотр по требованию Федерации футбола Мексики. Во время проверки у председателя правления брестского «Динамо» было обнаружено скрытое кровотечение, поэтому аргентинца попросили задержаться в медучреждении на насколько часов.  

«Я пришёл в клинику 58-летним, а вышел из неё 50-летним. Моё здоровье в идеальном состоянии», – заверил Диего после осмотра.  

Футболист также упомянул, что всегда находятся люди, которые спекулируют на его здоровье.  

«Сейчас я в идеальном состоянии»: Марадона был госпитализирован с желудочным кровотечением-1

Фото: instagram.com/maradona  

На своей странице в Instagram Марадона поблагодарил всех за поддержку и извинился, что его фанатам пришлось напрасно нервничать. Сейчас аргентинец собирается ехать на крещение своего внука.  

Осенью 2018 года Адвокат Марадоны объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом.  

Одна из причин – Мексика ближе к Аргентине (подробнее здесь).  

# Футбол # Диего Марадона

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