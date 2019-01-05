«Сейчас я в идеальном состоянии»: Марадона был госпитализирован с желудочным кровотечением

Новости Аргентины. Знаменитый аргентинец Диего Марадона во время плановой проверки здоровья был ненадолго оставлен в больнице из-за желудочного кровотечения.

Как сообщает Telam, Марадона пошёл на медосмотр по требованию Федерации футбола Мексики. Во время проверки у председателя правления брестского «Динамо» было обнаружено скрытое кровотечение, поэтому аргентинца попросили задержаться в медучреждении на насколько часов.

«Я пришёл в клинику 58-летним, а вышел из неё 50-летним. Моё здоровье в идеальном состоянии», – заверил Диего после осмотра.

Футболист также упомянул, что всегда находятся люди, которые спекулируют на его здоровье.