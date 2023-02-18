«Будет игра двух равных команд». Минский СКА сразится с московским ЦСКА

Новости Беларуси. Гандбольные дружины продолжают выяснять отношения в рамках национального первенства. В одном из матчей 18 февраля лидер турнирной таблицы минский СКА обыграл «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Армейцы» вступали в противостояние в статусе явных фаворитов. И чуда для гостей не произошло. Минчане захватили инициативу и не отпустили ее вплоть до финального свистка. Как итог, уверенная победа СКА со счетом 37:27. Отметим, что совсем скоро дружина под руководством Игоря Папруги стартует в плей-офф стадии СЕХА-лиги. Будем надеяться, что к матчам на выбывание в данном турнире команда также подойдет в хорошей форме.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:

Я не думаю, что уровень ЦСКА ниже нашей команды. И у них чемпионат России, достойно играют, в СЕХА-лиге тоже хорошо играют. Поэтому, я думаю, интересная будет игра двух равных команд. Конечно, сейчас пошли игры более важные – на выбывание. Поэтому будем делать все возможное, чтобы подойти к игре в оптимальной форме, показать достойный результат.