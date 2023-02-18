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Белорусский «Динамо-Шинник» уступил «Капитану» в МХЛ со счётом 2:5

18 февраля 2023 18:57
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В Молодежной хоккейной лиге клуб «Динамо-Шинник» дома без шансов уступил «Капитану» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский «Динамо-Шинник» уступил «Капитану» в МХЛ со счётом 2:5-1

Счет гости открыли уже на первой минуте матча. «Бобры» сразу же сравняли – отличился Мирослав Михалев. До ухода на перерыв соперники еще дважды успели огорчить наших парней. Во втором периоде обошлось без голов. А в третьем российская дружина продолжила забрасывать. Хозяева сумели ответить лишь раз – шайбу в свой актив записал Даниил Сотишвили. Уже завтра, 19 февраля, у игроков «Динамо-Шинника» будет возможность взять реванш. Стартовое вбрасывание ответного поединка состоится в 13:00.

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# Хоккей # Мирослав Михалев # Даниил Сотишвили # Фотофакт

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