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Белорусские биатлонисты начали новый сезон. Какие условия создали для спортсменов в Раубичах?

12 мая 2022 10:53
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты стартовали в новое четырехлетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь сильнейшие стреляющие лыжники находятся в Раубичах, в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Белорусские биатлонисты начали новый сезон. Какие условия создали для спортсменов в Раубичах?-1

В составе сборной серебряный призер Пекина Антон Смольский, олимпийские чемпионки Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, победительница этапов Кубка мира Анна Сола, а также ближайший резерв. Всего 14 человек. Для всех созданы прекрасные условия. Понятно, что снег законсервирован до зимнего сезона, зато в распоряжении команды прекрасные трассы, тренажерные залы, два стрельбища.

Белорусские биатлонисты начали новый сезон. Какие условия создали для спортсменов в Раубичах?-4

Питание в комплексе, как отмечают сами спортсмены, соответствует предпочтениям даже самых изысканных гурманов. В распорядке дня профессионалов двухразовые тренировки, особое внимание тренерский штаб решил уделить стрелковой подготовке. Учебно-тренировочный сбор рассчитан до 27 мая, а первый старт запланирован в России на август.

Тренер женской сборной Беларуси по биатлону: мы начали организованно работать, запланированы соревнования в России – подробности здесь.

# Биатлон # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Ирина Лещенко # Анна Сола # Фотофакт

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