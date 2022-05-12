Белорусские биатлонисты начали новый сезон. Какие условия создали для спортсменов в Раубичах?

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты стартовали в новое четырехлетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь сильнейшие стреляющие лыжники находятся в Раубичах, в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

В составе сборной серебряный призер Пекина Антон Смольский, олимпийские чемпионки Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, победительница этапов Кубка мира Анна Сола, а также ближайший резерв. Всего 14 человек. Для всех созданы прекрасные условия. Понятно, что снег законсервирован до зимнего сезона, зато в распоряжении команды прекрасные трассы, тренажерные залы, два стрельбища.