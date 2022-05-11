Соболенко обыграла теннисистку из Китая и вышла в 1/8 турнира в Риме. За ней последовала и Азаренко

Арина Соболенко первой из белорусок вышла в 1/8 финала крупного теннисного турнира категории 1 000 в Риме. В дебютном противостоянии наша спортсменка не испытала никаких проблем с китаянкой Чжан Шуай. Соперницы провели на корте менее часа. Превосходство нашей землячки было видно невооруженным глазом. Представительнице Поднебесной Соболенко отдала всего-навсего 2 гейма. Финальный счет – 6:2, 6:0.

Далее свое мастерство продемонстрировала 16-я ракетка планеты Виктория Азаренко. В поединке с колумбийкой Осорио Серрано, 58-м номером рейтинга, она не оставила никаких шансов сопернице.