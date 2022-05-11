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Соболенко обыграла теннисистку из Китая и вышла в 1/8 турнира в Риме. За ней последовала и Азаренко

11 мая 2022 14:15
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Арина Соболенко первой из белорусок вышла в 1/8 финала крупного теннисного турнира категории 1 000 в Риме. В дебютном противостоянии наша спортсменка не испытала никаких проблем с китаянкой Чжан Шуай. Соперницы провели на корте менее часа. Превосходство нашей землячки было видно невооруженным глазом. Представительнице Поднебесной Соболенко отдала всего-навсего 2 гейма. Финальный счет – 6:2, 6:0.

Соболенко обыграла теннисистку из Китая и вышла в 1/8 турнира в Риме. За ней последовала и Азаренко-1

Далее свое мастерство продемонстрировала 16-я ракетка планеты Виктория Азаренко. В поединке с колумбийкой Осорио Серрано, 58-м номером рейтинга, она не оставила никаких шансов сопернице.

Соболенко обыграла теннисистку из Китая и вышла в 1/8 турнира в Риме. За ней последовала и Азаренко-4

И завершит соревновательный день третья из белорусок, 50-й номер мирового топа Александра Саснович. Отметим, на предыдущем этапе турнира она была сильнее россиянки Вероники Кудерметовой – 3:6, 7:6, 6:1. 11 мая Александра сыграет против второй сеяной на турнире, испанки Паулы Бадосы. Матч начнется ориентировочно в 21:30 по минскому времени.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Чан Шуай # Мария Камила Осорио Серрано # Вероника Кудемертова # Паула Бадоса # Фотофакт

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