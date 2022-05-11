«Мы открываем новых звёздочек». В Минске стартовал финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. «Мяч над сеткой» – один из проектов Президентского спортивного клуба, который завоевал большую популярность в Беларуси и продолжает привлекать в свои ряды новые волейбольные таланты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 11 мая в Минске стартовал финальный турнир в 11 возрастных категориях.

В 2022 году в зональных турах приняли участие 87 команд, а это 1 325 ребят из всех регионов страны. В финальные серии, а их, в соответствии с возрастным цензом, в этом году 11, проходят только четыре сильнейшие дружины. Забойщиками стали ребята в трех возрастных категориях – девочки и мальчики 2006 года рождения, а также девчата 2009 года, которые в течение трех дней будут бороться за главный трофей лиги. Проходных поединков нет, каждая команда заряжена на победу.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола:

Каждая команда проявляет себя, чтобы попасть в большой финал. У нас в этом году было 87 команд, 46 попали в большие финалы. Мы их поделили на три финала. Каждый год после финала в ДЮВЛ мы открываем новых звездочек, которые обязательно передаются в высшее звено подготовки, проявляют себя уже в большом спорте.

В финале четырех победители определятся по круговой системе. 13 мая станут известны первые чемпионы. Турнир продлится до 25 мая.

Полина Юдинцева, тренер СДЮШОР ВК «Минск»:

Проект очень уникальный, дает детям максимальное развитие и подготовку к большому волейболу. Играем четыре тура до финала. На финале максимально тоже готовы команды все сражаться по максимуму, показывать свои навыки, которые они завоевали, заработали в течение года и до этого.