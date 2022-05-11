«Нужно показать себя». Олимпийские дни молодёжи. В Минске проходят соревнования по прыжкам в воду

Новости Беларуси. В Минске в рамках Олимпийских дней молодежи проходят юношеские соревнования по прыжкам в воду среди спортсменов не старше 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартах принимают участие юные прыгуны из Бреста, Гомеля и Минска. 11 мая спортсмены состязались в очень зрелищном виде программы. Вышка всегда вызывала особый интерес у болельщиков и была центром притяжения внимания на любых стартах.

Расположение судей в этом виде программы заслужили прыгуньи в самой младшей возрастной категории С, которые показали красивые 8-балльные прыжки. Благодаря выступлениям на этом турнире, юные спортсмены, которые покажут достойный результат, смогут попасть в поле зрения тренерского штаба национальной команды.