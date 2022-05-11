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«Нужно показать себя». Олимпийские дни молодёжи. В Минске проходят соревнования по прыжкам в воду

11 мая 2022 20:33
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Новости Беларуси. В Минске в рамках Олимпийских дней молодежи проходят юношеские соревнования по прыжкам в воду среди спортсменов не старше 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Нужно показать себя». Олимпийские дни молодёжи. В Минске проходят соревнования по прыжкам в воду-1

В стартах принимают участие юные прыгуны из Бреста, Гомеля и Минска. 11 мая спортсмены состязались в очень зрелищном виде программы. Вышка всегда вызывала особый интерес у болельщиков и была центром притяжения внимания на любых стартах.

Расположение судей в этом виде программы заслужили прыгуньи в самой младшей возрастной категории С, которые показали красивые 8-балльные прыжки. Благодаря выступлениям на этом турнире, юные спортсмены, которые покажут достойный результат, смогут попасть в поле зрения тренерского штаба национальной команды.  

«Нужно показать себя». Олимпийские дни молодёжи. В Минске проходят соревнования по прыжкам в воду-4

Виталий Сергеев, главный судья соревнований:  
У нас прошли уже основные отборочные старты, это было зимой. Этот старт уже больше не несет такой нагрузки, как отобраться куда-то на соревнования, а это, еще раз повторюсь, смотр-конкурс. То есть здесь нужно показать себя в первую очередь и заявить о себе на будущее, чтобы тебя увидели, судьи тебя запомнили, показать красивые прыжки, показать свой уровень. Здесь участвуют сильнейшие спортсмены-юниоры, а также совсем молодые, начиная от 12 лет, которые равняются на старших и должны через пару лет показывать то же, что и они.  

«Нужно показать себя». Олимпийские дни молодёжи. В Минске проходят соревнования по прыжкам в воду-7

Чтобы зарекомендовать и проявить себя, у юных спортсменов есть еще два дня. Соревнования продлятся по 14 мая.  

# Спортивные соревнования # Виталий Сергеев # Фотофакт

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