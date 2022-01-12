Тренер сборной Беларуси по стрельбе: ребята показали критерий отбора, необходимый для выезда на ЧЕ

В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров у женщин 1-е место заняла Мария Мартынова. У мужчин в той же дисциплине победителем стал Илья Чергейко. В миксте первенствовали Александра Петрова и Владислав Демеш. Интересная деталь: в этом упражнении бронзу разделили два дуэта, показав идентичный результат вплоть до десятых. Главный тренер сборной Беларуси Виктория Чайка, недавно вступившая в должность, верит в своих подопечных и их дальнейший прогресс.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:

Это самое начало года, поэтому перед спортсменами не ставилась задача показать максимальный результат. У нас до основного старта первого чемпионата Европы еще около трех месяцев. Поэтому все идет планомерно. Ребята начали со среднего результата, но показали критерий отбора, необходимый для выезда на чемпионат Европы. Моя работа будет направлена на индивидуальный подход к каждому спортсмену, на обеспечение всех тех условий, в которых они нуждаются. Наверное, это основной фактор, которому я планирую уделить внимание. Потому что все спортсмены разные, и то, что нужно одному, не подходит другому. А цели у нас очень высокие стоят. Необходимо сделать максимум возможного, даже больше.

Кубок будет проходить еще два дня, в течении которых участники разыграют ряд наград в различных упражнениях.