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«К чемпионату Европы подойдём в очень хорошей форме». В Минске стартовал первый этап кубка Беларуси по пулевой стрельбе

11 января 2022 20:45
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Новости Беларуси. В Минске стартовал первый этап кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем принимают как спортсмены из национальной сборной, так и ближайший резерв.  

«К чемпионату Европы подойдём в очень хорошей форме». В Минске стартовал первый этап кубка Беларуси по пулевой стрельбе-1

11 января в тирах развернулась борьба за медали. Награды разыгрывали сразу в нескольких упражнениях. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин лучший результат показал Евгений Зайчик. А среди женщин Любовь Яскевич. Атлеты выкладывались на максимум. Хорошее выступление может обеспечить им место в основной команде, а вместе с ним — возможность выступать на крупных международных стартах.  

«К чемпионату Европы подойдём в очень хорошей форме». В Минске стартовал первый этап кубка Беларуси по пулевой стрельбе-4

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:  
Сейчас проходит первый этап кубка Республики Беларусь по стрельбе из пневматического оружия. Является отборочным, который пройдет в марте в Норвегии. Учитывая, что это самое начало сезона, достаточно хороший уровень у ребят. Я думаю, что мы немножко поработаем на предстоящем сборе и к чемпионату Европы подойдем в очень хорошей форме. Ребятам сейчас нужно показать свои максимальные результаты, потому что критерий отбора достаточно высокий, и они позволят войти в финал чемпионата Европы и претендовать на завоевание медалей.  

«К чемпионату Европы подойдём в очень хорошей форме». В Минске стартовал первый этап кубка Беларуси по пулевой стрельбе-7

Второй соревновательный день турнира состоится в среду, 12 января. Тогда же будут разыграны три комплекта наград.  

# Стрельба # Евгений Зайчик # Виктория Чайка # Любовь Яскевич # Фотофакт

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