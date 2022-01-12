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Шарангович выведен из COVID-протокола «Нью-Джерси». Белорусский хоккеист не играл с 4 января

12 января 2022 11:15
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Егор Шарангович выведен из спецпротокола «Нью-Джерси». Туда помещаются те хоккеисты, которые сдали положительный или подозрительный тест на коронавирус, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Форвард уже приступил к тренировкам и работал в связке с Джеком Хьюзом и Павлом Захой.

Шарангович выведен из COVID-протокола «Нью-Джерси». Белорусский хоккеист не играл с 4 января-1

Белорус не выходил на лед с 4 января. Тогда же была поставлена на паузу его рекордная серия. Наш земляк отличался активными действиями в четырех противостояниях кряду. Что до результатов «Нью-Джерси», то клуб провел три матча и во всех уступил. Ожидается, что Шарангович выйдет на площадку уже в ближайшей дуэли. Она состоится в ночь с 13 на 14 января. Противостоять «дьяволам» будут представители «Айлендерс».

# Хоккей # Егор Шарангович # Джек Хьюз # Павел Заха # Фотофакт

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