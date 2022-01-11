Среди девушек – самый юный чемпионат на памяти главного судьи. Как проходит главный турнир Беларуси по шахматам?

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по шахматам. Во вторник, 11 января, в борьбу вступили девушки, а мужчины провели третий тур соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего за титул сражаются 12 сильнейших спортсменов страны. Четверо из них гроссмейстеры, а трое – мастера международного уровня. Средний рейтинг среди мужчин составляет 2 382.

На данный момент промежуточное лидерство захватил Вячеслав Зарубицкий, который одержал победы во всех своих противостояниях. А чемпион прошлого года Кирилл Ступак идет на четвертой позиции.

Кирилл Ступак, участник соревнований:

Конечно, всегда хочется занять первое место, но, в принципе, уже много раз я принимал участие, и первые, и вторые, и третьи места были. Последние разы, не знаю, может, лет 7 или сколько – я только в тройке был. Конечно, всегда на первое место рассчитываю. Ранее уровень был немножко посильнее. Но, в принципе, у нас есть подрастающая молодежь, которая уже немножечко, скажем так, ветеранам шахмат уже дает отпор. И, в принципе, какие-то большие перспективы у них, наверное, возможны. Но, как я уже сказал, ранее уровень был повыше.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

У нас проходит чемпионат Беларуси по шахматам высшей лиги среди мужчин и женщин. Это главные наши внутренние старты, по которым будет формироваться сборная команда страны для участия в крупнейших международных соревнованиях, в том числе на шахматную олимпиаду. Играют все ведущие игроки на данный момент, члены национальной сборной, ближайший резерв. Очень интересный турнир. А у девушек на моей памяти это самый молодой, самый юный чемпионат, который я помню. И, наверное, так оно и есть. Потому что самому старшему игроку 16 лет. Тем не менее это наши ведущие спортсменки, на которых мы надеемся, которые будут представлять нашу страну.