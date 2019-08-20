«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Михаил Захаров – новый рулевой сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это решение было принято 20 августа на заседании тренерского совета федерации. Как стало известно, контракт с новым специалистом рассчитан на два года. Тренерский штаб еще окончательно не утвержден и будет обсуждаться.

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова

Напомним, Михаил Захаров уже руководил сборной на чемпионатах мира-2004 и 2005 годов, Олимпийской квалификации-2005, а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Кроме того, он неоднократно являлся ассистентом главного тренера. В настоящий момент Захаров возглавляет столичный клуб «Юность».