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«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею

20 августа 2019 14:17
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Новости Беларуси. Михаил Захаров – новый рулевой сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это решение было принято 20 августа на заседании тренерского совета федерации. Как стало известно, контракт с новым специалистом рассчитан на два года. Тренерский штаб еще окончательно не утвержден и будет обсуждаться.

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова

Напомним, Михаил Захаров уже руководил сборной на чемпионатах мира-2004 и 2005 годов, Олимпийской квалификации-2005, а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Кроме того, он неоднократно являлся ассистентом главного тренера. В настоящий момент Захаров возглавляет столичный клуб «Юность».

«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею-1

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Считаю, что тренер, который работает только со сборной – это неправильно. Уходит твой КПД, и расслабление, когда ты только работаешь со сборной. Это неправильно.

«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею-4

Анатолий Варивончик, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Мы надеемся, что Михаил Михайлович, как опытный тренер, как чемпион страны, должен что-то сдвинуть в нашем общем хозяйстве.

Михаил Захаров на семинаре по подготовке тренеров: «Очень многому учился у своих предшественников»

«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею-7

«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею-9

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Анатолий Варивончик # Фотофакт

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