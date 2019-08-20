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Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа

20 августа 2019 10:25
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24 августа в Минске пройдет традиционный Международный Олимпийский день. Он стартует в 11 часов на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» по адресу: ул. Сурганова, д. 2А и продлится до 18.00.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Алексей Карней и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Александра Наркевич.

Как будет проходить Олимпийский день в этом году? 

Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Наше мероприятие обретает свой символ и свое направление с каждым годом. В прошлом году была хорошая идея организации олимпийского квеста, этот же квест мы продолжаем и в этом году. Вы видите большое количество реквизита на столе.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-1

Каждый гость праздника, мы сейчас говорим о детях, мы брали для себя возрастной ценз: с 4 до 14, получает два основных символа: аккредитацию участника, она вешается на шею и брошюру участника олимпийского квеста. Если ее развернуть, то каждый ребенок может увидеть историю и информацию об Европейских играх 2019 года и самое главное – начинку карты всех спортивных активностей нашего олимпийского квеста.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-4

После чего, он открывает этот планшет и идет путешествовать по всем спортивным площадкам. На обратной стороне аккредитации 20 ячеек для заполнения. У каждого спортивного организатора своей площадки есть спортивная печать. Когда он заполняет 10 первых отсеков, может прийти в палатку Олимпийского комитета, которая находится на входе в стадион с искусственным покрытием, он получает первый приз.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-7

Первый приз – это олимпийский «Дзеннік». Это издание носит как информационный характер, так и с ним каждый ученик может идти в школу. Это издание согласовано с Министерством образования. Представьте, для каждого ребенка иметь в классе дневник, который отличается от остальных, – это уже большой основной бонус.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-10

Задания сложные?

Алексей Карней:
Очень сложные! Как только наш участник приходит на мероприятие, то он становится полноправным участником нашего Олимпийского дня и получает сертификат и диплом от Международного Олимпийского комитета.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-13

После чего, как наш человек заслуживает первого подарка, он начинает бороться в квесте за второй подарок. Заполняя все ячейки в 20 заданий, он получает часы-трекер с шагомером и со счетчиком калорий. Они с логотипом Олимпийского дня.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-16

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-18

На этом все сюрпризы Олимпийского дня не заканчиваются, так как будет большое количество сувениров от организаторов площадок, от федераций других видов спорта. Будет большое количество различных сувениров от партнеров и спонсоров Олимпийского комитета.

Расскажите подробнее об этом квесте.

Александра Наркевич, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике:
На Олимпийском дне представлено большое количество видов спорта. Я считаю, что это прекрасная площадка для того, чтобы каждый ребенок попробовал себя в любом виде спорта и, может быть, нашел тот вид спорта, в котором он будет потом себя реализовывать.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-21

Могу рассказать о художественной гимнастике. У нас будут определенные мастер-классы наших знаменитых гимнасток: Екатерины Галкиной, Мелитины Станюты, будет присутствовать Любовь Черкашина. Я думаю, что многие девочки, которые интересуются художественной гимнастикой, знают эти фамилии.

Надо сразу приходить в обычной спортивной форме?

Александра Наркевич:
Да, не нужно специально покупать для этого форму, чтобы посетить Олимпийский день. Туда может прийти любой желающий и попробовать себя во всем, что будет там происходить.

Что там нужно делать?

Александра Наркевич:
Например, я буду давать предмет: ленточку или мячик, и буду показывать какое-то движение. Если человек повторяет это движение, то он получает печать, если не повторяет, то стоит и еще больше повторяет.

Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа-24

Можно приходить со своей ленточкой?

Александра Наркевич:
Все будет на площадке, поэтому просто приходите и мы все вам предоставим. Будет очень много девочек, которые будут вам помогать, объяснять и мы будем помогать. Это будет очень интересно!

Какие еще виды спорта будут представлены?

Александра Наркевич:
Гребля, теннис, футбол, хоккей, чирлидинг – очень много видов спорта!

Алексей Карней:
Уйма олимпийских и неолимпийских видов спорта. Если говорить в частности, то это около 49 видов и 70 локаций!

Мы ориентируемся на количество зрителей и участников до 10 тысяч, чтобы не создавать толпу детей, которые спешат на финиш этого квеста. Мы разбиваем локации и просим наших тренеров, которые обслуживают эти площадки, чтобы они эти потоки ограничивали. На каждой площадке будет находиться тренер либо методист, которые сразу этих же детей могут пригласить в спортивную школу. Если у него есть какие-то задатки в художественной гимнастике либо к футболу, либо к баскетболу, они сразу могут выйти на его родителей и к сентябрю заполнить секции и спортивные школы перспективными молодыми спортсменами.

Александра Наркевич:
24 августа в 11.00 мы ждем абсолютно всех желающих: родителей и детей. Это будет прекрасный праздник для всех!

Алексей Карней:
Помимо спортивной составляющей, нас будет ждать сцена с белорусскими звездами – это Зена, Дядя Ваня, TEO и уйма олимпийских чемпионов и призеров во главе с Дарьей Домрачевой, Дмитрием Довгаленком, Андреем Богдановичем. Поэтому ждем всех!

# События в Минске # Алексей Карней # Александра Наркевич # Фотофакт

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