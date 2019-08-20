Позаниматься у Станюты, послушать Зену и пройти квест с крутыми призами. Олимпийский день пройдет в Минске 24 августа

24 августа в Минске пройдет традиционный Международный Олимпийский день. Он стартует в 11 часов на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» по адресу: ул. Сурганова, д. 2А и продлится до 18.00. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета Республики Беларусь – Алексей Карней и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике – Александра Наркевич. Как будет проходить Олимпийский день в этом году? Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Наше мероприятие обретает свой символ и свое направление с каждым годом. В прошлом году была хорошая идея организации олимпийского квеста, этот же квест мы продолжаем и в этом году. Вы видите большое количество реквизита на столе.

Каждый гость праздника, мы сейчас говорим о детях, мы брали для себя возрастной ценз: с 4 до 14, получает два основных символа: аккредитацию участника, она вешается на шею и брошюру участника олимпийского квеста. Если ее развернуть, то каждый ребенок может увидеть историю и информацию об Европейских играх 2019 года и самое главное – начинку карты всех спортивных активностей нашего олимпийского квеста.

После чего, он открывает этот планшет и идет путешествовать по всем спортивным площадкам. На обратной стороне аккредитации 20 ячеек для заполнения. У каждого спортивного организатора своей площадки есть спортивная печать. Когда он заполняет 10 первых отсеков, может прийти в палатку Олимпийского комитета, которая находится на входе в стадион с искусственным покрытием, он получает первый приз.

Первый приз – это олимпийский «Дзеннік». Это издание носит как информационный характер, так и с ним каждый ученик может идти в школу. Это издание согласовано с Министерством образования. Представьте, для каждого ребенка иметь в классе дневник, который отличается от остальных, – это уже большой основной бонус.

Задания сложные? Алексей Карней:

Очень сложные! Как только наш участник приходит на мероприятие, то он становится полноправным участником нашего Олимпийского дня и получает сертификат и диплом от Международного Олимпийского комитета.

После чего, как наш человек заслуживает первого подарка, он начинает бороться в квесте за второй подарок. Заполняя все ячейки в 20 заданий, он получает часы-трекер с шагомером и со счетчиком калорий. Они с логотипом Олимпийского дня.

На этом все сюрпризы Олимпийского дня не заканчиваются, так как будет большое количество сувениров от организаторов площадок, от федераций других видов спорта. Будет большое количество различных сувениров от партнеров и спонсоров Олимпийского комитета. Расскажите подробнее об этом квесте. Александра Наркевич, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике:

На Олимпийском дне представлено большое количество видов спорта. Я считаю, что это прекрасная площадка для того, чтобы каждый ребенок попробовал себя в любом виде спорта и, может быть, нашел тот вид спорта, в котором он будет потом себя реализовывать.

Могу рассказать о художественной гимнастике. У нас будут определенные мастер-классы наших знаменитых гимнасток: Екатерины Галкиной, Мелитины Станюты, будет присутствовать Любовь Черкашина. Я думаю, что многие девочки, которые интересуются художественной гимнастикой, знают эти фамилии. Надо сразу приходить в обычной спортивной форме? Александра Наркевич:

Да, не нужно специально покупать для этого форму, чтобы посетить Олимпийский день. Туда может прийти любой желающий и попробовать себя во всем, что будет там происходить. Что там нужно делать? Александра Наркевич:

Например, я буду давать предмет: ленточку или мячик, и буду показывать какое-то движение. Если человек повторяет это движение, то он получает печать, если не повторяет, то стоит и еще больше повторяет.