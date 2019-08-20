«Настрой только на победу». Пётр Хилько о матчах группового этапа сборной Беларуси по волейболу на ЧЕ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готова сражаться на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже 21 августа подопечные Петра Хилько отправятся в Братиславу, где пройдут матчи группового этапа.

Накануне на пресс-конференции был назван состав нашей сборной. Также состоялась презентация формы, в которой и мужская, и женские команды сыграют на европейском турнире. Первый матч наши спортсменки проведут с командой России.

Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

Безусловно, играть можно со всеми. Естественно, потенциал у сборной России достаточно огромный. Игра будет непростая. Если сможем удержать прием и ускорить игру максимально, я думаю, что сможем оказать достойное сопротивление.

Что касается Испании, Швейцарии, Словакии, безусловно, соперники нам по зубам. Конечно, будет настрой только на победу. Но заранее отдавать нам преимущество... Надо играть.

Финальная часть мужского турнира стартует только 12 сентября: белорусы в дебютном поединке встретятся с хозяевами турнира – словенцами.