«Мы не ставим краткосрочных целей». Два золота завоевали юные белорусы на ЧМ по шахматам в Минске

Новости Беларуси. Два золота и второе общекомандное место. В Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди кадетов – детей до 8, 10 и 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходил в столице уже в третий раз и снова собрал ребят со всего мира – было зарегистрировано 720 участников из 36 стран. Медали разыгрывались в таких видах, как быстрые шахматы и блиц.

Второй соревновательный день стал самым удачным для нашей команды. В категории среди девочек до 8 лет победила представительница нашей страны Варвара Мацкевич, а у мальчишек до 12 лет чемпионом стал Артем Стрибук. Благодаря эти двум медалям белорусская сборная стала второй в общей таблице. Зачет выиграли россияне – у них 17 наград.