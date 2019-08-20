«Мы не ставим краткосрочных целей». Два золота завоевали юные белорусы на ЧМ по шахматам в Минске

Новости Беларуси. Два золота и второе общекомандное место. В Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди кадетов – детей до 8, 10 и 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Два золота и второе общекомандное место. В Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди кадетов – детей до 8, 10 и 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проходил в столице уже в третий раз и снова собрал ребят со всего мира – было зарегистрировано 720 участников из 36 стран. Медали разыгрывались в таких видах, как быстрые шахматы и блиц.
Второй соревновательный день стал самым удачным для нашей команды. В категории среди девочек до 8 лет победила представительница нашей страны Варвара Мацкевич, а у мальчишек до 12 лет чемпионом стал Артем Стрибук. Благодаря эти двум медалям белорусская сборная стала второй в общей таблице. Зачет выиграли россияне – у них 17 наград.
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:
Мы не ставим краткосрочных целей. Конечно, медали – это все очень здорово. Но мы сейчас сделали акцент совместно с Министерством спорта и туризма, Национальным олимпийским комитетом на подготовку наших детей именно ко Всемирной шахматной олимпиаде. Беларусь имеет право выставить три команды. Мы очень рассчитываем на молодежную команду. Поэтому в первую очередь акцент такой, что подготовка юных шахматистов к такому главному старту 2022 года.
К слову, следующий чемпионат мира среди кадетов состоится в Греции. Ну а белорусы по шахматным соревнованиям точно не успеют соскучиться: уже в 2020 году в Минске пройдет Кубок мира среди женщин, а в 2021-м трофей разыграют мужчины.