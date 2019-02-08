Михаил Захаров на семинаре по подготовке тренеров: «Очень многому учился у своих предшественников»

Новости Беларуси. На базе университета физической культуры 8 февраля прошло необычное мероприятие. В гости к тем, кто готовит к будущей профессии хоккейных тренеров, пришли представители федерации этого вида спорта. Тема актуальная – существующие проблемы в подготовке кадров и пути их решения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта встреча назрела и продиктована временем. Со стороны университета – теоретики, преподаватели вуза, со стороны федерации – директора спортивных школ, практикующие наставники, представляющие большинство хоккейных клубов страны.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Мы говорим о мотивации нашего студента-хоккеиста к будущей своей профессии. Многие из них видят себя в основном «я сегодня хоккеист», не думают про завтрашний день. А мы хотели бы, чтобы в процессе обучения он уже сформировался, и на будущее свое распределение пришел с четкой мотивацией «я планирую быть тренером».

Закончить специализированный вуз и стать настоящим тренером – это далеко не одно и то же. Помимо учебной базы нужен опыт, нужно здоровое соперничество с такими же наставниками. А это работы не на один год.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Очень многому учился у своих предшественников. Да, меня шесть раз меня признали лучшим тренером. Но поверьте мне, это все-таки благодаря тем тренерам. Это Крикунов, который примером был для меня. И сейчас пример, я с ним общаюсь. Разговариваю, он и сейчас мне подсказывает, как там сделать, как там сделать. Я вам скажу: учиться никогда не поздно – это точно.