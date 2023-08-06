Уникальный случай. Сразу три олимпийских чемпиона по дзюдо приехали посмотреть на Игры стран СНГ в Гомель

Новости Беларуси. В Гомельском ледовом дворце продолжаются соревнования II Игр стран СНГ по дзюдо. На татами проходят финальные схватки за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

Следим за накалом страстей на арене. Сегодня за медали борются юные дзюдоисты, спортсмены 2006-2008 годов рождения. Как и в первый день соревнований, турниры проходят в восьми весовых категориях: по четыре у девушек и юношей. Трибуны гудят и замирают в ожидании.

Болеем за наших, очень интересно, атмосфера непередаваемая. Чувствуется поддержка.

Мы пришли с такими словами, как любим нашу страну, гордимся всей организацией. Хочется сказать, что молодцы, что в таком количестве городов организовали эти мероприятия.

До этого в холле прошел мастер-класс от олимпийского чемпиона российского дзюдоиста Беслана Мудранова. Он продемонстрировал свои коронные приемы и дал возможность желающим вступить с ним в схватку. Одному из ребят даже удалось исполнить свою мечту.

Когда я его бросал, он был легкий. Мечтал бросить чемпиона.

Беслан Мудранов, олимпийский чемпион по дзюдо (2016):

В Беларуси второй раз, 10 лет назад я был в Стайках. Очень понравилось, народ очень приятный, дружелюбный. Я себя не чувствую, что куда-то полетел, как будто дома.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр? После схваток автограф-сессия. Уникальный случай, соревнования в Гомеле смогли собрать в одном месте сразу трех Олимпийских чемпионов по дзюдо: россиян Беслана Мудранова и Тагира Хайбулаева, а также белоруса Игоря Макарова. В областном центре такое впервые.

Игорь Макаров, олимпийский чемпион по дзюдо (2004):

Нет слов описать радость от того, что я вижу здесь, на своей родной земле. Обычно мы приезжаем на какой-то турнир за границу, где-то Минск, потому что это центральный город. Но чтобы в Гомель эти люди приехали, это круто.

Тагир Хайбулаев, олимпийский чемпион по дзюдо (2012):

Для детей это как маленькие Олимпийские игры. Спортсмен из Беларуси проигрывал, но трибуны его погнали вперед и в конце сумел бросить. И благодаря таким моментам спортсмен вырастает, становится сильнее.