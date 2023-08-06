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Беларусь расположилась на втором месте промежуточного протокола II Игр стран СНГ

06 августа 2023 17:15
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Новости Беларуси. У нас плюс два золота. Анна Орловская дважды победила за один день в легкой атлетике. Этот игровой день уже на финишной прямой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь расположилась на втором месте промежуточного протокола II Игр стран СНГ-1

Но продолжаются соревнования по пляжному футболу и тяжелой атлетике. Беларусь на втором месте, у нас 19 наград: поровну золота и серебра и на одну бронзу больше. В лидерах Россия, тройку замыкает Узбекистан.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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