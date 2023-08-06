Беларусь расположилась на втором месте промежуточного протокола II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. У нас плюс два золота. Анна Орловская дважды победила за один день в легкой атлетике. Этот игровой день уже на финишной прямой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. У нас плюс два золота. Анна Орловская дважды победила за один день в легкой атлетике. Этот игровой день уже на финишной прямой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но продолжаются соревнования по пляжному футболу и тяжелой атлетике. Беларусь на втором месте, у нас 19 наград: поровну золота и серебра и на одну бронзу больше. В лидерах Россия, тройку замыкает Узбекистан.