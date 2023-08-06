Олимпийская чемпионка Хоркина посетила II Игры стран СНГ: «Каждый хочет выиграть желанную медаль»

Купаются в овациях и наши грации. Девушки показали высший пилотаж и буквально взорвали трибуны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Андралович, корреспондент:

Третий соревновательный день, шесть комплектов наград, яркие номера, сильнейшие грации мира и золотая медаль в копилке нашей сборной! Сегодня, 6 августа, в групповых упражнениях с пятью мячами наши юные грации не оставили шансов соперницам. Здесь совпало все: энергия, красота, артистизм и, конечно, мастерство. Девушки покорили и судей, и зрителей. Но это еще не все! В групповых упражнениях с пятью скакалками у юниорской сборной Беларуси серебро. Девушки с радостью поделились своими победными эмоциями.

Юниорская сборная Беларуси по художественной гимнастике:

Нам кажется, что нам в скакалках даже нужна была эта потеря, чтобы на мячи мы вышли с большим азартом и рванули так, чтобы у всех пошли мурашки по телу.

– Поддержка в зале просто невероятная, там сидят наши подруги и «личницы», девочки, «групповички» старшие.

– Тренерский состав.

– Олимпийский состав стоял, болел за нас. Нам это безумно приятно. Весь Минск как будто собрался.

Светлана Андралович:

Особый интерес вызывают личные соревнования. И здесь все внимание приковано к прославленным спортсменкам. Накал невероятный. Как и ожидалось, главная борьба между гимнастками Беларуси и России. Уже известно, что наша прима, Алина Горносько, завоевала вторую личную награду соревнований – бронза в упражнении с обручем. Еще одна белоруска, Елизавета Зорькина, заняла четвертое место. Но девушки еще будут выходить на ковер. И мы, конечно же, надеемся на медали. Не могу не отметить, что в зале царит поистине праздничная атмосфера. Вы это слышите? Трибуны заполнены, а группа поддержки есть у абсолютно у всех стран-участниц. Среди зрителей много именитых спортсменов и гостей, за выступлениями наблюдает двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Светлана Хоркина двукратная олимпийская чемпионка (Россия):

Жарко, потому что замечательные Игры, которые проходят в дружеской конкуренции. Где каждый хочет выиграть эту желанную медаль, которая, конечно, будет наградой за труд, терпение, мастерство.