Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр

Новости Беларуси. Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне». Наш экипаж выиграл индивидуальный заезд в соревнованиях, которые проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках Международных армейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские танкисты поразили все пять мишеней: три танка, вертолет и РПГ, уверенно обойдя в своем заезде сборные Сирии и Таджикистана.

Первый этап танкового биатлона «Индивидуальная гонка» – самый продолжительный, по итогам которого будет составлен рейтинг лучших экипажей. В полуфинальную эстафету выйдут только 12 команд из 23, и лишь четыре из них смогут сразиться в финале за места на пьедестале.