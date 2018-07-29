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Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр

29 июля 2018 13:41
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Новости Беларуси. Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне». Наш экипаж выиграл индивидуальный заезд в соревнованиях, которые проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках Международных армейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр-1

Белорусские танкисты поразили все пять мишеней: три танка, вертолет и РПГ, уверенно обойдя в своем заезде сборные Сирии и Таджикистана.

Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр-4

Первый этап танкового биатлона «Индивидуальная гонка» – самый продолжительный, по итогам которого будет составлен рейтинг лучших экипажей. В полуфинальную эстафету выйдут только 12 команд из 23, и лишь четыре из них смогут сразиться в финале за места на пьедестале.

Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр-7

# Армия Беларуси # Фотофакт

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