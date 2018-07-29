«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Новости Беларуси. Событие, которое началось еще в начале недели и продолжится до позднего вечера 29 июля. Влюбленным в небо посвящается – Чемпионат мира по вертолетному спорту и фестиваль «ПроНебо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если говорить о чисто спортивной составляющей, то успехи белорусских вертолетчиков очевидны. У нас золото в одной из самых сложных дисциплин – параллельной развозке грузов – и бронза в слаломе. Как итог – второе общекомандное место.

Что же касается любительского интереса, то он кажется безграничным, судя по количеству зрителей на летном фестивале. Начиная с утра субботы аэродром Боровая буквально заполнен теми, кто на земле мечтает о небе. Среди них и наш корреспондент. Алена Сырова. «Она чувствует свою значимость»: хозяйка талисмана ЧМ по вертолётному спорту Элли рассказала о своем питомце

«Наши» – это профессиональные пилоты, медики, спасатели и бизнесмены, но спортсмены-вертолетчики по духу, – семь экипажей, защищающих цвета белорусского флага. Они вместе добыли серебро в командном зачете.

Из личных наград – золото и бронза. Ее завоевал экипаж минского аэроклуба ДОСААФ. Алексей Мочанский – пилот гражданской авиации, Антон Данченко – спасатель. Их тандему уже 8 лет. У обоих по долгу службы плотный график, однако ребятам удалось стать лучшими в мире пилотами вертолета Ми-2 и потеснить на пьедестале россиян, монополистов этом спорте.

Алексей Мочанский, бронзовый призер чемпионата мира по вертолетному спорту 2018:

Тренировались мы в этом году довольно-таки мало. Антон выполнял служебное задание за пределами родины, а одному тренироваться мне не было смысла. Как только он вернулся, мы стали тренироваться – буквально может пару недель всего. Антон Данченко, бронзовый призер чемпионата мира по вертолетному спорту 2018:

Мы поднимались постепенно вверх. На первом чемпионате 15, потом 10 и сейчас вот удалось третье место. В будущем, я надеюсь, нам покорится эта вершина.

Алексей Мочанский:

Сражались мы больше сами с собой. И последнее наше упражнение, в котором решалось, встанем мы на пьедестал или не встанем, больше даже не мы хорошо выступили, а они плохо выступили. Даже самими собой не очень я доволен, например, потому что где-то нервы.

Всю неделю нервы болельщиков, да и свои, проверяли на прочность 36 экипажей из Беларуси, Украины, России, Австрии, Польши, Германии и Китая. Соревновались в четырех дисциплинах: развозке грузов, навигации, полете на точность и слаломе. Оценивали выступления каждого участника сразу несколько судей.

Павел Хеждюк, судья (Польша):

Но там (в футболе – прим. ред.) только две брамки и пивка одна, мяч один. Здесь вертолетов много и ворот. Судим по двое или по трое, чтобы точно зафиксировать время, чтобы не было ошибок и чтобы было объективно. Еще до официального старта соревнований команды разделились на два типа – одни прилетели в Беларусь на своих вертолетах, другие же брали их в аренду у нас. На выбор – Ми-2 и Robinson.

Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ Всего же в нашей стране две сотни частных авиабортов, а подавляющее большинство спортсменов – выходцы из ДОСААФ. В пример многим странам мира, Беларусь сохранила господдержку этого затратного вида спорта.

Олег Пуоджюкас, чемпион мира по вертолетному спорту 2018 (Россия):

В России в основном частные вертолеты и военные ЦСКА. В Беларуси вертолеты Ми-2 в лучшем состоянии сейчас находятся. Есть госпрограмма, в аэроклубе появился Robinson. Есть движение, то есть я за Беларусь вижу, что здесь будущее есть.

Олег Пуоджюкас (белорус по национальности) на этом первенстве в паре с легендарным пилотом Максимом Сотниковым выступал под российским триколором. Они в очередной раз стали безоговорочно лучшими на мундиале, но к этому относятся философски.

Олег Пуоджюкас:

Вы посмотрите, как встречают чемпионов мира по футболу и как встречают чемпионов мира по вертолетному спорту. Вы думаете, кто-то знает, что мы есть? Дело, конечно, в цене вопроса. Все же позволить себе частный вертолет стоимостью в сотни тысяч долларов и обучение в несколько десятков может далеко не каждый. Но для тех, кто действительно хочет, как известно, преград нет.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Многие боятся связывать свою жизнь с летной деятельностью – на здоровье, на рост, на вес, на прочее. Не нужно бояться, нужно приходить в военкоматы и записываться, в школе проходить комиссии и приходить.