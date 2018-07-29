«Она чувствует свою значимость»: хозяйка талисмана ЧМ по вертолётному спорту Элли рассказала о своем питомце

Из полутора сотен собак, приславших заявки на конкурс, она единственная удостоилась звания авиатора и права демонстрировать небо для всех. У пилота породы шиба-ину внушительный налет, в кабине она чувствует себя как дома.

Ольга Корзун, хозяйка собаки-талисмана авиафестиваля:

Мне кажется, она чувствует свою значимость – видите, как она сидит. На самом деле она любит небо. Мы летали на вертолетах, она отлично себя вела. Она села и сразу полетела не испугавшись. Смотрела вниз, интересно ей было. А сейчас мы пришли, и она смотрит в небо, как летают эти вертолеты и самолеты. Тоже болеет за наших.