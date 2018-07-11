Любительский теннис – как большая теннисная семья. Турнир Royal Cup Open набирает обороты в Минске

Новости Беларуси. Пока поклонники тенниса пристально следят за развитием событий на кортах Уимблдона, в Минске набирает обороты любительский турнир Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И пускай сами игры не такие интригующие, всё остальное как на серьезных состязаниях.

Турниры серии Royal Cup Open начали проводиться два года назад, и тогда это действительно была небольшая группа энтузиастов, объединенных идеей развивать в стране любительский теннис, и такая же немногочисленная горстка игроков. Придумали схему турнира… и ввязались, казалось бы, в весьма авантюрное мероприятие. Сегодня это уже достаточно раскрученное в любительских теннисных кругах состязание.

Все игроки разделены на три группы или дивизионы: новички, средний уровень и мастера. Матчи проходят несколько раз в месяц, и нехватки в игроках нет. Сетка, рассчитанная на 16 теннисистов, всегда полная, и это не только представители столицы – есть гости из других регионов. В планах приглашать соперников из других стран. Обязательное условие – возраст старше 16 лет.

Елена Дроновская, соорганизатор турнира Royal Cup Open:

Теннис развивается, как профессиональный, так и любительский. Мы набираем рекордное количество участников, и каждый турнир 70-80 % новых игроков. Любительский теннис – очень большая теннисная организация, как большая теннисная семья. Безусловно, без сарафанного радио не обходится. Также Через социальные сети нас находят. У нас на сайте очень большая реклама наших турниров.

В этом турнире за победу и призы сражаются женщины в категории «мастера» и мужчины в дивизионе «новички». Константин Яблочкин более менее серьезно взял ракетку в руки всего год назад. Сегодня он уже в фаворитах турнира, пускай и любительского.