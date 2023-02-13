Теннисный рейтинг. Арина Соболенко по-прежнему лучшая из белорусок

Обновлены теннисные рейтинги. Лучшей из наших по-прежнему остается Арина Соболенко, Несмотря на то, что она все еще не выходит на корт, белоруска пребывает в статусе второй ракетки планеты. Выше только полька Ига Свентэк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко в мировой классификации занимает 17-е место. Александра Саснович сдала и опустилась на 44-ю строку. К слову, она не смогла пробиться в финал квалификации в Дохе, проиграв шестой трехсетовый матч кряду. У мужчин лучшим из наших остается Илья Ивашко, он идет 77-м.