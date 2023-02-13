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Теннисный рейтинг. Арина Соболенко по-прежнему лучшая из белорусок

13 февраля 2023 12:39
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Обновлены теннисные рейтинги. Лучшей из наших по-прежнему остается Арина Соболенко,  Несмотря на то, что она все еще не выходит на корт, белоруска пребывает в статусе второй ракетки планеты. Выше только полька Ига Свентэк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисный рейтинг. Арина Соболенко по-прежнему лучшая из белорусок-1

Виктория Азаренко в мировой классификации занимает 17-е место. Александра Саснович сдала и опустилась на 44-ю строку. К слову, она не смогла пробиться в финал квалификации в Дохе, проиграв шестой трехсетовый матч кряду. У мужчин лучшим из наших остается Илья Ивашко, он идет 77-м.

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# Теннис # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Ига Свентек # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Фотофакт

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