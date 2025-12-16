В Витебске стартовал благотворительный аукцион ёлочных игрушек «Шар добра»

В Витебске стартовал благотворительный аукцион «Шар добра». На торги выставлены авторские елочные игрушки, созданные местными художниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая работа – уникальна, а участие в аукционе позволяет не только приобрести праздничный сувенир, но и внести вклад в доброе дело. Все собранные средства направят на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Нина Воронова, участница народной студии художников-любителей «Контур» культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина»: Впервые я присоединилась к этой акции. Просто мне хотелось делать что-нибудь приятное, чтобы понравилось детям, да и взрослым. Новый год – это праздник волшебства. Думала, чтобы сделать как можно красивее, волшебнее, интереснее, чтобы можно было рассматривать. Не то, что просто посмотрел на шарик и все, отвернулся, а смотреть его, рассматривать его всех деталей.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Это такая эстафета добра предновогоднего волшебства и, наверное, надежда исполнения желаний. И просто возможность лишний раз заявить нам всем, что мы все-таки люди, что добро все-таки главное, и оно всегда побеждает.

Акция уже третий раз объединяет горожан и создает атмосферу настоящего новогоднего чуда.