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Белоруска Мария Шканова выиграла золото Кубка России по горнолыжному спорту

13 февраля 2023 12:27
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Белоруска Мария Шканова продолжает коллекционировать медали Кубка России по горнолыжному спорту. На очередном, уже 13-м по счету этапе наша спортсменка выиграла золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Мария Шканова выиграла золото Кубка России по горнолыжному спорту-1

Шканова не просто завершила сложнейшую трассу, но и показала лучшее время дня, опередив конкуренток более чем на полторы секунды. Турнир в Красноярске продолжается, в эти минуты у слаломисток проходит вторая попытка.

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# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Фотофакт

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