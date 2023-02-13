Белоруска Мария Шканова выиграла золото Кубка России по горнолыжному спорту

Белоруска Мария Шканова продолжает коллекционировать медали Кубка России по горнолыжному спорту. На очередном, уже 13-м по счету этапе наша спортсменка выиграла золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шканова не просто завершила сложнейшую трассу, но и показала лучшее время дня, опередив конкуренток более чем на полторы секунды. Турнир в Красноярске продолжается, в эти минуты у слаломисток проходит вторая попытка.