Белорусское фехтование: какие шансы у спортсменов вновь начать завоёвывать медали? Поговорили с Соколовским и Романьковым

Новости Беларуси. О состоянии дел в «королевстве мушкетеров», о заслугах прошлых и, возможно, будущих поговорили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ с Виталием Соколовским и Александром Романьковым. Юлия Силипицкая, СТВ:

Насколько действительно много сейчас отдают детей в фехтование? И чем вы завлекаете их? Романьковым? «В школы нельзя, не пускают»

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:

В том числе и Романьковым. Мы стараемся, и на передачах участвуем, стараемся как-то, чтобы про фехтование слышали, видели. Сайт перезапустили, ведем соцсети. Большой прирост в соцсетях людей. Юлия Силипицкая:

Вы помните, когда зазывали людей, детей, ходили по школам? Виталий Соколовский:

Да. Я захочу пойти в 1 «А», как раньше.

Александр Романьков, олимпийский чемпион:

Я еще когда учился, ходили по школам. Виталий Соколовский:

Приходил человек, принес шпагу, костюм, маску. Говорит: дети, классный вид спорта – фехтование. Вот медали, вот шпага. Кто хочет – завтра на Калиновского, там-то, там-то, во столько-то, во столько-то занятия, приходите. Александр Романьков:

Приходили с родителями. Юлия Силипицкая:

И все? А сейчас? Виталий Соколовский:

Сейчас все, мне молодые тренеры рассказывают, что, оказывается, в школы нельзя, не пускают. В общеобразовательную школу. Сказали: только на родительский час или классный час, как он там называется. Кто может стать фехтовальщиком? Юлия Силипицкая:

Мы берем всех на фехтование или все-таки антропометрические данные?.. Виталий Соколовский:

Всех. Может любой. Александр Романьков:

Вот этот вот через пять лет, через 10 будет выше меня. Фехтование очень сложное. Здесь, в основном, как вы умеете управлять то, что вам дали. Техника. Как вы умеете управлять вот этими действиями.

Юлия Силипицкая:

А у нас много в Беларуси тех, кто может научить, как управлять? Александр Романьков:

Есть, конечно. Ничего сложного нет. Это наш учебник. Обычный, простой наш учебник. Юлия Силипицкая:

Еще скажите, что издавался в Советском Союзе. Александр Романьков:

Он все дает. Просто если исполнять. У меня есть учебник Аркадьева еще. С его подписью и с его пометками по всей книге. Так я вот смотрю эту книгу, и именно там, я когда начинаю читать, думаю: опа! А ведь правда! Юлия Силипицкая:

Почему так получилось? Такой величайший вид спорта в нашей стране на сегодняшний момент не дает результата? Что случилось? Надо было не только ездить на сборы по взрослым Виталий Соколовский:

Вот эти головокружительные успехи на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Саши Буйкевича, Димы Лапкеса и других спортсменов. Приемки в команды. Была упущена молодежь. Давайте, как говорится, говорить в открытую. Юлия Силипицкая:

А как? Почему упущена? Как упустили? Не пошел по школам агитировать, билборд не повесил? Виталий Соколовский:

Потому что надо было уделять внимание. Надо было не только ездить на сборы по взрослым. Юлия Силипицкая:

То есть финансирование.

Виталий Соколовский:

Я бы так огульно не говорил. Можно распорядиться деньгами рационально, а можно не совсем рационально. Поэтому говорить, что было мало денег, учитывая те результаты, финансирования было вполне достаточно. Вопрос расстановки приоритетов. Было удобно. Люди получали президентские стипендии, было удобно по всему миру Сашей Буйкевичем и Димой Лапкесом ездить рядышком, везде светиться, зарабатывать медали, стипендии, призовые и так далее, а в этот же момент никто не обращал внимания на то, что происходит в зале, где тренируются сборные команды, где тренируется юниорская сборная команда, юношеская сборная команды, где тренируются обычные дети в детских спортивных школах. В каких они условиях находятся, кто с ними работает. Условия могли бы быть и лучше. Я не скажу, что это плохо. Нужно уделять внимание, нужно подтягивать. Должны быть два состава взрослых, под ним два состава молодежных, под ним три состава юниорских. Фехтование не развивается, вот, раз, – и все Юлия Силипицкая:

Как этого добиться сейчас? Мы поняли свою ошибку. Как из нее выйти? Есть люди, которые понимают и говорят: «Мы – сердце Данко, мы вас выведем из этого»? Виталий Соколовский:

А мы сейчас этим и занимаемся. Юлия Силипицкая:

Эффект, результат ожидаете через сколько? Александр Романьков:

Давайте скажем так. Фехтование не развивается, вот, мы сказали: раз, – и через год все. Полили, выросло, пошло. Нет, фехтование очень долго растет. Нужно очень много пройти стадий, которые проходят только с годами, с опытом. Со всеми теми шагами и высотами, которые ты берешь. Сразу прийти туда не можешь. И, учитывая, что мы раньше так не тренировались вместе с Россией, как сейчас. Они сильнее нас, разговоров нет. Это машина, большая машина. Но нам поездить, поучиться, потренироваться. Им, конечно, будет это не интересно. Но мы-то расти будем. Разговоров нет. Только в этом плане нужно будет, чтобы прошли соревнования, Кубок. Я посмотрел там на ребят. Отобрать пять-семь человек очень даже можно. Виталий Соколовский:

Еще год назад мы были вообще… По всем возрастам мы выезжали на первенства, чемпионаты и кубки России – не было медалей вообще.

Юлия Силипицкая:

Мы были в двадцатке? «Результат пошел, что пошла динамика положительная» Виталий Соколовский:

Да. Не то что в двадцатке. Я сейчас даже не буду называть эти места. Это не суть важно. У нас не было медалей вообще. Были отдельные хорошие выступления, попадания кого-то в восьмерки, но это брать не будем сейчас за основу. Я к чему веду? У нас первая весточка – первенство России до 15 лет в Казани. Поехали – четыре медали. Рапирист из Гродно, саблист из города Минска и сабельная мужская команда. Юлия Силипицкая:

Опять сабля. Все-таки, наверное, на уровне генетики белорусской. Виталий Соколовский:

Рапирист, саблист, команда женская сабельная, команда юношей сабельная. Это до 15 лет первенство России. Участников даже в сабле, в которой традиционно меньше участников, чем в шпаге и в рапире. Но призовые места люди занимают. Среди порядка 160-170 участников. Юлия Силипицкая:

Я согласна. Действительно, уже лед тронулся. Виталий Соколовский:

Это первое. Берем дальше. Следующие соревнования – Кубок России по взрослым. Екатерина Пошернева среди 111 участниц обыгрывает в четвертьфинале, в полуфинале чемпионок, призерок мира. Занимает второе место, серебряная медаль.

Юлия Силипицкая:

Это могла быть случайность? Виталий Соколовский:

Нет, конечно. Юлия Силипицкая:

В фехтовании случайностей не бывает. Александр Романьков:

Не бывает, конечно. Виталий Соколовский:

Это закономерность. Первенство России по кадетам. Юноши, девушки до 18 лет. Бронза наших девушек в команде. Даже, я скажу, мы плохо выступили. Недостаточно хорошо. Рассчитывали еще на командную медаль саблистов, рассчитывали на командную медаль шпажистов, которые пожребились третьими. Юлия Силипицкая:

Вы прямо фонтанируете. Виталий Соколовский:

Я к тому, что у нас действительно даже вот сейчас уже можно делать определенный срез и видеть, что результат пошел, что пошла динамика положительная. Мы готовы, как говорится, сделать все, от нас зависящее. И все знания, все умения.