Литва построит военный полигон возле границы с Беларусью

Литва делает еще один шаг на пути к эскалации напряженности в регионе. В 10 километрах от белорусской границы Вильнюс планирует возвести новый полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает госсовет обороны страны, там будут проходить учения местные солдаты, а также представители НАТО. Параллельно власти расширят другой полигон – Таурагский. Его площадь увеличат вдвое, несмотря на петиции местных жителей. Еще весной Литва официально заявила о планах по усилению Сувалкского коридора – в 2026 году там запланированы совместные учения с Польшей. Кроме того, в 2026-м Вильнюс намерен увеличить военные расходы почти до 5 % ВВП страны.