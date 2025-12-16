Не менее 20 человек погибли в результате сильного наводнения в Боливии. Десятки числятся пропавшими без вести. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не менее 20 человек погибли в результате сильного наводнения в Боливии. Десятки числятся пропавшими без вести. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольший ущерб стихия нанесла городу Эль-Торно, где пострадали свыше 600 семей. Наводнение стало следствием сильных дождей, которые обрушились на муниципалитет 13 декабря. Несколько рек вышли из берегов, затопив населенные пункты и инфраструктуру. Спасатели продолжают работать на месте: ведут поиски людей, а также расчистку местности. Регион официально объявлен зоной бедствия.