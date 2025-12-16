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Премьер Финляндии: у нас нет плана Б в случае отказа от изъятия активов РФ

16 декабря 2025 08:43
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Премьер Финляндии: у нас нет плана Б в случае отказа от изъятия активов РФ-0

Финский премьер-министр Петтери Орпо сказал, что у ЕС нет другого выхода, если на саммите 18-19 декабря не примут решение о конфискации российских активов. По его мнению, других вариантов просто не существует. Об этом пишет РИА Новости.

12 декабря Евросоюз заблокировал российские суверенные активы без указания срока, и Европейская комиссия рассчитывает добиться их конфискации на сумму 210 миллиардов евро, большая часть которых заморожена в Euroclear в Бельгии.

Лидер РФ Владимир Путин называет возможный захват активов актом воровства, а глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что руководству российского государства уже предложены варианты ответа на подобные действия Запада.  

Фото: pixabay

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