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Белорусские фристайлисты завоевали медали на этапе Кубка чемпионов в Ярославле

13 февраля 2023 12:38
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Команда «Беларусь-1» завоевала серебряную награду «Кубка чемпионов». Фристайлисты определяли лучших в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские фристайлисты завоевали медали на этапе Кубка чемпионов в Ярославле-1

На вторую ступень пьедестала поднялись Игорь Дребенков, Макар Митрофанов и Анна Деруго. А днем ранее состоялось личное первенство. В нем Деруго стала второй, а Анастасия Андриянова и Макар Митрофанов отметились бронзовыми наградами. Следующий старт у наших фристайлистов пройдет в Москве.

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# Фристайл # Игорь Дребенков # Макар Митрофанов # Анна Деруго # Анастасия Андриянова # Фотофакт

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