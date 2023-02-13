Белорусские фристайлисты завоевали медали на этапе Кубка чемпионов в Ярославле

Команда «Беларусь-1» завоевала серебряную награду «Кубка чемпионов». Фристайлисты определяли лучших в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На вторую ступень пьедестала поднялись Игорь Дребенков, Макар Митрофанов и Анна Деруго. А днем ранее состоялось личное первенство. В нем Деруго стала второй, а Анастасия Андриянова и Макар Митрофанов отметились бронзовыми наградами. Следующий старт у наших фристайлистов пройдет в Москве.