«Мало шансов». Орбан высказался об изъятии Европой активов РФ

В случае принятия решения о конфискации российских замороженных активов Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он также подтвердил, что на саммите ЕС 18-19 декабря будет выступать против такой экспроприации, считая ее попранием правовых принципов ЕС. По словам Орбана, шансов заблокировать это решение на голосовании немного, так как против него выступают лишь несколько стран, включая Венгрию, Бельгию, Словакию и Чехию. В случае принятия документа Венгрия будет оспаривать его в суде.

«Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало... По этому вопросу нужно единогласие», – сказал он.

Ранее Орбан заявлял, что конфискация активов равносильна объявлению войны и не останется без ответа.

12 декабря Совет ЕС ввел бессрочное замораживание российских активов. На ближайшем саммите планируется рассмотрение вопроса об их изъятии, общая сумма которых оценивается в 210 миллиардов евро.

Российское министерство юстиции подготовило варианты ответных мер в случае конфискации активов.

Фото: instagram_orbanviktor