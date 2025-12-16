Итоги Года благоустройства – Александр Раковщик назвал самые знаковые мероприятия в Минске
Стартом программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее – пятилетки качества – стал Год благоустройства. Проводимые мероприятия – это золотая середина между удобством и эстетикой. И это совместные усилия государства и общества. О том, что удалось сделать за этот год, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Как прошел Год благоустройства в Минске?
Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Все, не только коммунальные службы, но и предприятия, а также граждане Минска подключились к выполнению заданий, которые были приняты решением Мингорисполкома по благоустройству Минска. То есть все запланированные задания были повышенными в этом году и уже выполнены.
Юлия Алексеюк:
А какие мероприятия стали самыми значимыми? Какие достижения вы можете отметить в этом году?
Александр Раковщик:
Это подключение Минска к подземным источникам. Два района – Московский и Фрунзенский, почти 800 тысяч населения сейчас пользуются качественной водой.
Второе мероприятие – это строительство мусороперерабатывающего завода, который будет перерабатывать 600 тысяч тонн мусора в год, что дает экономике большой плюс. Это главные объекты.
Ремонт продолжается, и скоро мы закончим все знаковые большие путепроводы. Три путепровода в этом году – выполнен ремонт на Ваупшасова, Уборевича и большой путепровод от улицы Московской до площади Ленина. И почти 2 миллиона квадратных метров отремонтировано улично-дорожной сети. Это очень важно.
Плюс 18 зон отдыха. Каждый год у нас по две зоны отдыха каждый район Минска делает. Всего их стало 83. Этими зонами отдыха пользуются с удовольствием жители города.
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