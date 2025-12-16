Итоги Года благоустройства – Александр Раковщик назвал самые знаковые мероприятия в Минске

Стартом программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее – пятилетки качества – стал Год благоустройства. Проводимые мероприятия – это золотая середина между удобством и эстетикой. И это совместные усилия государства и общества. О том, что удалось сделать за этот год, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, ведущая:

Как прошел Год благоустройства в Минске?

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Все, не только коммунальные службы, но и предприятия, а также граждане Минска подключились к выполнению заданий, которые были приняты решением Мингорисполкома по благоустройству Минска. То есть все запланированные задания были повышенными в этом году и уже выполнены. Юлия Алексеюк:

А какие мероприятия стали самыми значимыми? Какие достижения вы можете отметить в этом году?