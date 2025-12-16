Новый цифровой сервис! В Беларуси начала работу инновационная платформа «Финмаркет»

Экосистема объединяет современные финансовые инструменты, сервисы для бизнеса и решения для частных пользователей. Платформа создавалась как единое пространство, где можно получать актуальную аналитику, сравнивать предложения, пользоваться онлайн‑услугами и находить партнеров для развития проектов.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: Клиент регистрируется на нашей площадке не более чем за 5 минут. Регистрация простая: мы подключены к МСИ, поэтому вся информация о клиенте у нас уже имеется. Эта информация подгружается более детально, происходит проверка и регистрация.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Сейчас мы запустили базовые услуги, которые доступны на финансовом рынке, это облигации и акции, ценные бумаги. Но большие планы на 2026 год: добавить депозиты, кредиты, страховые услуги, а уже в 2027 году уходить в полный перечень банковских услуг. Для того, чтобы гражданин, заходя, мог выбрать тот продукт, который ему интересен.

«Финмаркет» призван повысить прозрачность финансового рынка и упростить доступ к данным, которые раньше находились на разных ресурсах. Это важный инструмент для цифровизации экономики.