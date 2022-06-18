Теннис. Юлия Готовко вышла в основную сетку турнира в Германии

Новости Беларуси. Юлия Готовко пробилась в основную сетку турнира категории 250 в немецком Бад-Хомбурге. В финальном раунде квалификации белорусская теннисистка нанесла поражение японке Мисаки Дои, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете соперницы дошли до тай-брейка, на котором верх взяла Готовко со счетом 7:5. Второй сет Юлия выиграла довольно уверенно – 6:3. В рейтинге спортсменок разделяли более 100 пунктов. Японка входит в сотню, она 99-я, а Юлия занимает 214-ю позицию. Для белоруски это вторая победа над игроком топ-100 в карьере. В первом круге основной сетки Готовко встретится со словенкой Тамарой Зиданшек.

На этом же турнире в Германии будет выступать и Александра Саснович. 20 июня в матче 1/16 финала наша спортсменка встретится с француженкой Каролин Гарсия.