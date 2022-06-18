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Теннис. Юлия Готовко вышла в основную сетку турнира в Германии

18 июня 2022 18:17
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Новости Беларуси. Юлия Готовко пробилась в основную сетку турнира категории 250 в немецком Бад-Хомбурге. В финальном раунде квалификации белорусская теннисистка нанесла поражение японке Мисаки Дои, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Юлия Готовко вышла в основную сетку турнира в Германии-1

В первом сете соперницы дошли до тай-брейка, на котором верх взяла Готовко со счетом 7:5. Второй сет Юлия выиграла довольно уверенно – 6:3. В рейтинге спортсменок разделяли более 100 пунктов. Японка входит в сотню, она 99-я, а Юлия занимает 214-ю позицию. Для белоруски это вторая победа над игроком топ-100 в карьере. В первом круге основной сетки Готовко встретится со словенкой Тамарой Зиданшек.

На этом же турнире в Германии будет выступать и Александра Саснович. 20 июня в матче 1/16 финала наша спортсменка встретится с француженкой Каролин Гарсия.

# Теннис # Юлия Готовко # Александра Саснович # Мисаки Дои # Каролин Гарсия # Тамара Зиданшек # Фотофакт

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