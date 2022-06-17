Белорусы гарантировали себе медали на турнире по стрельбе из лука в Казахстане

В Казахстане проходит международный турнир по стрельбе из лука. Белорусские спортсмены там на ведущих ролях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Марусова и Антон Коровкин вышли в финал. А это гарантированные серебряные медали. Однако все шансы на чемпионство есть. Может добыть золото и смешанная команда, в которую вошли Карина Деминская и Кирилл Фирсов. За бронзу будут стрелять Лилия Тридворнова и Федор Курель.