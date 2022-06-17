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Белорусы гарантировали себе медали на турнире по стрельбе из лука в Казахстане

17 июня 2022 20:27
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В Казахстане проходит международный турнир по стрельбе из лука. Белорусские спортсмены там на ведущих ролях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы гарантировали себе медали на турнире по стрельбе из лука в Казахстане-1

Анна Марусова и Антон Коровкин вышли в финал. А это гарантированные серебряные медали. Однако все шансы на чемпионство есть. Может добыть золото и смешанная команда, в которую вошли Карина Деминская и Кирилл Фирсов. За бронзу будут стрелять Лилия Тридворнова и Федор Курель.  

# Спортивные соревнования # Анна Марусова # Антон Коровкин # Карина Дёминская # Кирилл Фирсов # Лилия Тридворнова # Федор Курель # Фотофакт

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