Теннис. Александра Саснович завершила выступление на турнире в Германии

Первый сет начался под диктовку соперницы. Она, как и подобает фаворитке, быстро сделала брейк и ушла в отрыв. Только вот просто так Саснович сдаваться не собиралась. Она выровняла игру и даже дважды подавала на сет. Увы, но с первого раза взять партию не получилось. Зато на тай-брейке белоруска выглядела сильнее и заслуженно победила – 7:6.

Проигранная партия изрядно разозлила Жабер. Второй сет она начала предельно собранной. Представительница Туниса свела на нет невынужденные ошибки. К тому же полетела первая подача. Наша теннисистка попыталась чем-то ответить, но получилось неубедительно. Жабер победила 6:2 и перенесла выяснение отношений в заключительный отрезок. Неудача не надломила Саснович. Она мало в чем уступала рейтинговой сопернице. Но когда играешь с более сильным исполнителем, для победы выложиться на 100 % бывает недостаточно. Нужно прыгнуть выше головы. К сожалению, это сделать не получилась. Тем не менее наша спортсменка, несмотря на поражение в трех сетах, оставила очень приятное впечатление игрой.