«Боролись до последнего укола». Белорусские рапиристы выступили на чемпионате Союзного государства в Минске

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Участие в турнире принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день отношения выясняли рапиристы. Всего на подмостки вышли 59 атлетов. И представители России были сильнее наших парней. Что неудивительно, ведь мощь российской фехтовальной дружины хорошо известна по всему миру. Однако белорусы хоть и уступали, но навязывали своим именитым оппонентам плотную борьбу. Лучшим из наших земляков на этом турнире стал Владислав Николаюк. У него 27-е место. Золото среди рапиристов завоевал Владислав Мыльников, серебряный призер Олимпиады в Токио.