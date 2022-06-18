«Боролись до последнего укола». Белорусские рапиристы выступили на чемпионате Союзного государства в Минске

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Участие в турнире принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Участие в турнире принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первый соревновательный день отношения выясняли рапиристы. Всего на подмостки вышли 59 атлетов. И представители России были сильнее наших парней. Что неудивительно, ведь мощь российской фехтовальной дружины хорошо известна по всему миру. Однако белорусы хоть и уступали, но навязывали своим именитым оппонентам плотную борьбу. Лучшим из наших земляков на этом турнире стал Владислав Николаюк. У него 27-е место. Золото среди рапиристов завоевал Владислав Мыльников, серебряный призер Олимпиады в Токио.
«Могут принять участие представители других стран». Как проходит чемпионат Союзного государства по фехтованию, читайте здесь.
Виталий Соколовский, заместитель председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:
Впечатления более чем положительные, очень интересный турнир вчера выдался, борьба была запредельная. В принципе, каких-то таких сюрпризов не произошло кардинальных, победил сильнейший. Белорусские спортсмены выступили относительно неплохо. Самое главное, по качеству боев было видно, что наши ребята боролись до самого последнего укола.
18 июня в борьбу за медали вступили девушки. Они сражались на рапирах. Турнир продолжится 19 июня командными соревнованиями. А в понедельник, 20 июня, выяснять отношения начнут шпажисты.