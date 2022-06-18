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«Боролись до последнего укола». Белорусские рапиристы выступили на чемпионате Союзного государства в Минске

18 июня 2022 18:12
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Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Участие в турнире принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Боролись до последнего укола». Белорусские рапиристы выступили на чемпионате Союзного государства в Минске-1

В первый соревновательный день отношения выясняли рапиристы. Всего на подмостки вышли 59 атлетов. И представители России были сильнее наших парней. Что неудивительно, ведь мощь российской фехтовальной дружины хорошо известна по всему миру. Однако белорусы хоть и уступали, но навязывали своим именитым оппонентам плотную борьбу. Лучшим из наших земляков на этом турнире стал Владислав Николаюк. У него 27-е место. Золото среди рапиристов завоевал Владислав Мыльников, серебряный призер Олимпиады в Токио.

«Могут принять участие представители других стран». Как проходит чемпионат Союзного государства по фехтованию, читайте здесь.

«Боролись до последнего укола». Белорусские рапиристы выступили на чемпионате Союзного государства в Минске-4

Виталий Соколовский, заместитель председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:
Впечатления более чем положительные, очень интересный турнир вчера выдался, борьба была запредельная. В принципе, каких-то таких сюрпризов не произошло кардинальных, победил сильнейший. Белорусские спортсмены выступили относительно неплохо. Самое главное, по качеству боев было видно, что наши ребята боролись до самого последнего укола.

«Боролись до последнего укола». Белорусские рапиристы выступили на чемпионате Союзного государства в Минске-7

18 июня в борьбу за медали вступили девушки. Они сражались на рапирах. Турнир продолжится 19 июня командными соревнованиями. А в понедельник, 20 июня, выяснять отношения начнут шпажисты.

# Фехтование # Виталий Соколовский # Владислав Николаюк # Владислав Мыльников # Фотофакт

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