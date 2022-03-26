«В третьем сете перевернули игру». Минский «Строитель» вышел в финал чемпионата Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. Минский «Строитель» в финале. Все благодаря победе над «Энергией» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на счет (3:0 по партиям), всю игру на площадке шла упорная борьба и бурлили эмоции. Огненный заряд исходил не только от игроков, но и от зрителей. Чуть сильнее оказались «горожане». И это значительное «чуть» позволяло хозяевам в концовке каждого отрезка склонять чашу весов в свою пользу. Первый сет они выиграли со счетом 25:21, второй и третий отрезки также завершились в их пользу – 25:17 и 25:22 соответственно. Лучшим игроком встречи был признан диагональный «Строителя» Сергей Акулич.

Олег Миканович, главный тренер команды «Строитель»:

Сегодня мы, наверное, сыграли более качественно, поэтому досталась такая победа. Ну и плюс, что у нас глубина скамейки чуть получше. То, что во второй игре ребята, те, которые вышли, в третьем сете перевернули игру, дали другим игрокам больше восстановиться. В некоторых моментах это хорошо получалось, в некоторых – провально. И не удавалось полностью держать концентрацию от начала до конца во всей игре, а это сложно. Но будем стараться, развиваться дальше.