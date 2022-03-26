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«Юность» обыграла «Неман» в первом поединке полуфинальной серии ЧБ по хоккею

26 марта 2022 17:12
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Новости Беларуси. Состоялся первый поединок полуфинальной серии национального хоккейного чемпионата. «Юность» дома разгромила «Неман» со счетом – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Неман» в первом поединке полуфинальной серии ЧБ по хоккею-1

Счет был открыт в первой двадцатиминутке на 12 минуте. В следующий раз хозяева отметились уже во втором периоде, забросив за несколько минут 2 шайбы. Не сумели сохранить ворота в неприкосновенности гродненцы на заключительном отрезке. Правда, без гола престижа все же не остались. Отметим, это уже 11 подряд виктория минчан над «Неманом». Вторая дуэль пройдет 28 марта на льду «Чижовка-Арены».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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