«Юность» обыграла «Неман» в первом поединке полуфинальной серии ЧБ по хоккею

Счет был открыт в первой двадцатиминутке на 12 минуте. В следующий раз хозяева отметились уже во втором периоде, забросив за несколько минут 2 шайбы. Не сумели сохранить ворота в неприкосновенности гродненцы на заключительном отрезке. Правда, без гола престижа все же не остались. Отметим, это уже 11 подряд виктория минчан над «Неманом». Вторая дуэль пройдет 28 марта на льду «Чижовка-Арены».