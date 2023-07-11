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Теннис. Уимблдон. В женском туре стали известны первые полуфиналистки

11 июля 2023 21:06
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Уимблдон вступил в свою решающую стадию. В женском туре стали известны первые полуфиналистки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Уимблдон. В женском туре стали известны первые полуфиналистки-1

За путевку в титульное противостояние травяного мейджора сыграют Маркета Вондроушова и Элина Свитолина. Чешка в 1/4 одолела американку Джессику Пегулу. Причем в третьем сете она уступала по геймам 1:4, но смогла перевернуть ход поединка. А вот украинка выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Швентек. Вылет польки позволяет Арине Соболенко претендовать на лидерство в туре. Для этого белоруске необходимо дойти до финала.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Джессика Пегула # Маркета Вондроушова # Элина Свитолина # Фотофакт

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