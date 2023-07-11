Теннис. Уимблдон. В женском туре стали известны первые полуфиналистки

За путевку в титульное противостояние травяного мейджора сыграют Маркета Вондроушова и Элина Свитолина. Чешка в 1/4 одолела американку Джессику Пегулу. Причем в третьем сете она уступала по геймам 1:4, но смогла перевернуть ход поединка. А вот украинка выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Швентек. Вылет польки позволяет Арине Соболенко претендовать на лидерство в туре. Для этого белоруске необходимо дойти до финала.