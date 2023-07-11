Шиманович и Калашникова покидают Уимблдонский турнир на стадии четвертьфинала

Белорусско-грузинский дуэт остановила американо-китайская пара Каролин Долхайд/Шуай Чжан – 6:4, 6:1. В первом сете была практически равная игра. Теннисистки старались держать свою подачу. Но лучше это удалось соперницам.

Во втором сете борьбы как таковой уже не было. Тем не менее данный мейджор наша спортсменка определенно может занести себе в актив. Она впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема».