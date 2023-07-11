Шиманович и Калашникова покидают Уимблдонский турнир на стадии четвертьфинала

Ирина Шиманович и Оксана Калашникова покидают Уимблдонский турнир на стадии четвертьфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ирина Шиманович и Оксана Калашникова покидают Уимблдонский турнир на стадии четвертьфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусско-грузинский дуэт остановила американо-китайская пара Каролин Долхайд/Шуай Чжан – 6:4, 6:1. В первом сете была практически равная игра. Теннисистки старались держать свою подачу. Но лучше это удалось соперницам.
Во втором сете борьбы как таковой уже не было. Тем не менее данный мейджор наша спортсменка определенно может занести себе в актив. Она впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема».
Таким образом, в основной сетке Уимблдона осталась лишь одна белорусская представительница – это Арина Соболенко. Уже в среду, 12 июля, ей предстоит сразиться за выход в полуфинал с американкой Мэдисон Киз. Счет личных встреч – 1:1. Арина праздновала викторию в 2018 году, а Мэдисон – в 2021.
Арина Соболенко, четвертьфиналистка Уимблдонского турнира:
Мэдисон – очень агрессивный игрок. Ее удар справа может быть действительно раздражающим. Она добивается больших успехов. Подает действительно хорошо и демонстрирует довольно быструю игру. Она сложный соперник, с которым можно играть. Думаю, это будет великая битва. Я с нетерпением жду этого матча.