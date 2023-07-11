Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Белорусско-грузинский дуэт Ирина Шиманович/Оксана Калашникова выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала Уимблдонского турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Американо-китайская пара Каролин Долхайд/Шуай Чжан в четвертьфинальном матче была сильней – 6:4, 6:1 и вышла в полуфинал. На Уимблдоне в деле остается единственная представительница Беларуси Арина Соболенко. Свой четвертьфинал против американки Мэдисон Киз Арина проведет завтра, 12 июля.