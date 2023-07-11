«Информации действительно мало». Главком БАТЭ о предстоящем футбольном матче с Албанией

Стартовый свисток первого поединка прозвучал в 21:45 по белорусскому времени. Ответный матч состоится 18 июля в Венгрии. В преддверии серии белорусская команда претерпела некоторые кадровые изменения. Она рассталась с защитниками Захаром Волковым и Максимом Бордачевым. Из минского «Динамо» в Борисов приехал Руслан Хадаркевич. 10 июля игроком БАТЭ стал полузащитник Дмитрий Подстрелов. Сложностей добавляет и то, что о сопернике не так много информации, как хотелось бы нашему тренерскому штабу.

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:

Информации действительно мало. Если про чемпионат Албании без проблем найти, про прошлые игры прошлого чемпионата нашего соперника тоже без проблем, но у них поменялись тренер и часть состава. И, к сожалению, нам не удалось найти ни одну из тех игр, которые они сейчас проводят. Мы предпринимаем для этого все усилия, но пока самой основной информации недостаточно. Будем больше акцент делать тогда на других вещах.