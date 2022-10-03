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Теннис. Соболенко вернулась в топ-5 женской классификации

03 октября 2022 12:41
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По итогам очередной соревновательной недели представлены обновленные теннисные рейтинги. В женской части классификации Арина Соболенко вернулась в топ-5, обойдя американку Джессику Пегулу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко вернулась в топ-5 женской классификации-1

Виктория Азаренко немного потеряла и находится на 24-м месте, Александра Саснович осталась при своих и идет 31-й. На вершине – непобедимая полька Ига Свентек. У мужчин лучший из белорусов по-прежнему Илья Ивашко. Он сделал еще один шаг вверх и расположился на 70-м месте. Вне конкуренции испанец Карлос Алькарас. Вторым идет его партнер Рафаэль Надаль. Тройку лучших замыкает Каспер Рууд из Норвегии.

# Теннис # Арина Соболенко # Джессика Пегула # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ига Свентек # Илья Ивашко # Карлос Алькарас # Рафаэль Надаль # Каспер Рууд # Фотофакт

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