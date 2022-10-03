Теннис. Соболенко вернулась в топ-5 женской классификации

Виктория Азаренко немного потеряла и находится на 24-м месте, Александра Саснович осталась при своих и идет 31-й. На вершине – непобедимая полька Ига Свентек. У мужчин лучший из белорусов по-прежнему Илья Ивашко. Он сделал еще один шаг вверх и расположился на 70-м месте. Вне конкуренции испанец Карлос Алькарас. Вторым идет его партнер Рафаэль Надаль. Тройку лучших замыкает Каспер Рууд из Норвегии.