Теннис. Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге

Представлен первый в новом году рейтинг-лист. Арина Соболенко сохранила вторую позицию. Вне конкуренции остается Ига Свентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К слову, в нынешнем сезоне нашей теннисистке предстоит защитить более 7 тысяч очков. Поэтому придется постараться. Вторая ракетка страны Виктория Азаренко потеряла одну строку. Теперь она 23-я в мире. Александра Саснович поднялась на 86-е место. Ирина Шиманович идет двухсотой.