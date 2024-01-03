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Теннис. Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге

03 января 2024 13:09
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Представлен первый в новом году рейтинг-лист. Арина Соболенко сохранила вторую позицию. Вне конкуренции остается Ига Свентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге-1

К слову, в нынешнем сезоне нашей теннисистке предстоит защитить более 7 тысяч очков. Поэтому придется постараться. Вторая ракетка страны Виктория Азаренко потеряла одну строку. Теперь она 23-я в мире. Александра Саснович поднялась на 86-е место. Ирина Шиманович идет двухсотой.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Ига Свентек

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